“شكشك” يبحث مع عميد بلدية الزنتان الملفات الخدمية بالمدينة

الوطن| رصد

عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اليوم الثلاثاء اجتماًعا بمقر ديوان المحاسبة بطرابلس، مع عميد بلدية الزنتان ووفد من أعيان المدينة؛ لمناقشة بعض الملفات الخدمية داخل المدينة وعلى رأسها مشروع تنفيذ مستشفى الزنتان العام الذي يتسع لـ 120 سريرًا.

واستعرضت الإدارة المختصة بالديوان بعض الملاحظات التي تم رصدها على العقد الموقع ما بين جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والشركة المنفذة لهذا المشروع، كما تم مناقشة تنفيذ مشروع إمداد المياه إلى الزنتان وباقي المدن بالجبل الغربي.

وبدوره، أكد رئيس الديوان على ضرورة معالجة الملاحظات واستكمال الإجراءات في أسرع وقت، مطمئنًا الحضور على دور الديوان المحوري والداعم لكل الجهود المضنية الساعية لتقديم الخدمات الأساسية في شتى المجالات والتخفيف من المعاناة اليومية للمواطن.