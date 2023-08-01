المدغيو: تصرفات «باتيلي» تضع علامات استفهام حول مصداقيته 

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، خليفة المدغيو، أن “تصرفات باتيلي والبعثة الأممية تضع علامات استفهام حول مصداقيتهما، ومدى رغبتهما في المساعدة في إنهاء الوضع الحالي وإجراء الانتخابات”.

وقال المدغيو؛ في تصريح صحفي، إن “البعثة الأممية كانت تتهم في السابق مجلسي النواب والدولة بعدم التوافق وتأخير الانتخابات”.

وتابع؛ “وعندما توافق الجسمان وخرجا بقوانين انتخابية أصبحت هناك اتهامات أخرى”.

وختم المدغيو موضحًا أنه “من أساسيات إجراء انتخابات شفافة ونزيهة في ليبيا، أن تكون هناك حكومة موحدة تشرف على العملية”.