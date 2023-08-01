“باتيلي” يستمع لوجهة نظر وملاحظات المحامين الليبيين حول قوانين الانتخابات

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الثلاثاء، بعدد من المحامين من مختلف المناطق الليبية في مقر النقابة العامة للمحامين بليبيا في طرابلس.

وقال المبعوث الأممي إنه استمع خلال اللقاء إلى وجهات نظر المحامين وملاحظاتهم حول مشروع الإطار القانوني للانتخابات الذي أعدته لجنة 6+6.

وأضاف باتيلي، أنه ناقش مع المحامين إمكانية قيامهم بدور هام كمحامين ومواطنين ليبيين في التوصل إلى إطار قانوني للانتخابات قابل للتنفيذ والمساهمة في توفير بيئة مواتية لإجراء انتخابات وطنية شاملة في ليبيا.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، عقد أمس الاثنين، في مقر البعثة بطرابلس اجتماع مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأفارقة.

وقال باتيلي، إنه أطلع السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأفارقة على جهوده في سبيل الوصول إلى تسوية سياسية بين الأطراف الرئيسيين في ليبيا لتمكين إجراء انتخابات شاملة.

وأضاف المبعوث الأممي إنه ناقش معهم أيضاً التأثير المحتمل للتطورات الأخيرة في البلدان المجاورة على ‎ليبيا.

Trending “باتيلي” يطلع سفراء وممثلي البعثات الأفارقة على جهوده لإجراء الانتخابات الليبية