اجتماع أمني ليبي تونسي لمعاجلة الاختناقات بمنفذ راس جدير الحدودي

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عقد اليوم الثلاثاء اجتماع أمني لمعالجة الاختناقات بمنفذ راس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إن الاجتماع ضم لجنة مكلفة من قبل وزير الداخلية، ضمت كلا من رئيس جهاز المباحث الجنائية ومدير أمن طرابلس ومدير أمن منفذ راس اجدير ورئيس مكتب الرقابة بالأمن الداخلي بالمنفذ ومندوب من مكتب وزير الداخلية، وعلى الجانب التونسي رئيس شرطة محافظة راس اجدير ومساعده ورئيس مكتب التفتيش بالديوانة التونسية.

وأضافت، أن الاجتماع عقد لأجل معالجة المختنقات والصعوبات التي تواجه المسافرين عبر منفذ رأس اجدير الحدودي، حيث تمت مناقشة آليات العمل المناسبة لمعالجة كافة المختنقات بالمنفذ، بما يضمن انسياب حركة المسافرين ‏والبضائع .