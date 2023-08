رأس لانوف.. مداهمات أمنية لأوكار الهجرة وتزايد وفيات المهاجرين على شاطئ المدينة

أعلنت مديرية أمن رأس لانوف عن ضبط ورشة لتصنيع قوارب تستخدم في الهجرة غير الشرعية، وذلك خلال مداهمة أمنية بمنطقة “أم القنديل” بالمدينة.

وأوضحت المديرية، أنها ضبطت خلال المداهمة 52 مهاجرا غير نظامي بينهم طفل، وهم يعودون لجنسيات مختلفة، بحسب وصفها.

وأشارت المديرية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم من المهاجرين، وأنه جرى نقلهم وتسليمهم إلى فرع مكتب جهاز الهجرة غير الشرعية سرت.

ولفتت المديرية إلى تزايد انتشار جثث المهاجرين غير النظاميين على شاطئ البحر خلال الشهرين الماضيين، مشيرة إلى خروج حملة لتمشيط شواطئ البحر في خليج سرت.

الجدير بالذكر أن مديرية رأس لانوف أعلنت الجمعة الماضية تأمين 27 مركبة تحمل مهاجرين غير نظاميين من الجنسية المصرية جرى ترحيلهم إلى بلادهم.

المصدر: مديرية أمن رأس لانوف

