الدبيبة يتابع خطة جهاز مشروعات الإسكان والمرافق للعام الحالي

الوطن| رصد

تابع رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء خطة جهاز مشروعات الإسكان والمرافق للعام الحالي، خلال اجتماعه مع مديرعام الجهاز محمود عجاج، ومديري الإدارات الفنية بالجهاز، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وأوضح عجاج أن الأعمال المنجَزة من الجهاز خلال العامين 2021 و2022 تركزت على معالجة المختنقات العاجلة في جميع المدن والمناطق،مشيرًا إلى التعاقد على تنفيذ 405 مشاريع، جرى استكمال 177 مشروعًا منهم، في حين يستمر العمل بنسب فنية عالية في باقي المشاريع.

بدوره، اصدر الدبيبة تعليماته بضرورة التركيز على مشروعات إنشاء محطات المعالجة، وشبكات الإمداد المائي في كافة المناطق، مؤكدا ضرورة إعطائها الأولوية في خطة العام الحالي، خاصة تلك التي تعاني نقصا في مصادر المياه وشبكات التوزيع، ومشاكل الصرف الصحي.

مؤكدًا أهمية تسريع وتيرة العمل بمشروعي تنفيذ شبكة الصرف الصحي لمدينتي إجدابيا وسبها اللذين جرى اعتمادهما خلال عام 2022،مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية العالية، والعمل وفق الأسعار النمطية المعتمدة ومعايير العمل بالأجهزة التنفيذية.