أشرف الشح: الدبيبة هو أحد المستفيدين من الأزمة

أكد أشرف الشح، المستشار السابق لمجلس الدولة ‏الاستشاري، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، هو أحد المستفيدين من الأزمة التي تمر بها ليبيا.

وقال الشح، في تصريح صحفي، إن “تصريحات باتيلي غير مسبوقة ولهجته غير معتادة، ولم يعلن عن مسارات عملية يقوم بها بعد”.

وتابع أن “كل القوى المسلحة المنتشرة في ربوع البلاد مستفيدة من انتهاء شرعية الأجسام الهشة”.

وأردف الشح، أن “الصدام بين البعثة الأممية ومجلسي النواب أو الدولة بشأن تغيير رئيس البعثة بدأ بالفعل وجرى في السابق”.

وختم موضحًا أنه يجب “على باتيلي أن يضع خرائط وإجراءات ويساعد الليبيين بالوصول لهدفهم بإزاحة الطغمة الفاسدة عن صدور الليبيين”.