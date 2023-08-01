المستشار صالح يلتقي “القطراني” لمناقشة الجانب الحكومي والخدمي

الوطن| رصد

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، ورئيس اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذوإدارة مشروع النهر الصناعي، المهندس أحمد علي الديب، بمكتبه في مدينة القبة؛ للاطلاع على عدد من الملفات في الجانب الحكوميوالخدمي.

وأثنى صالح على جهود الحكومة الليبية، في انجاز عدد من المشاريع وتوفير كافة الاحتياجات في معظم المدن الليبية.

ومن جانبه، قدمّ القطراني شروحًا وافية عن سير الأعمال بالمحطة 41، ومُلخص عن كافة الاعتداءات السابقة والمشاكل والظروف القاسية التي يعاني منها الجهاز من نقص في التمويل والمعدات والدعم اللوجيستي.

وأكد صالح على أهمية دور المشروع في توفير المياه واعتباره أمن قومي مائي يجب المحافظة عليه وتأمينه، مطالباً بالتعجيل في مشروع توصيل خط مياه طبرق أجدابيا لما له من أهمية كبيرة للمواطنين الذي يعانون نقصاً في توصيل المياه في مناطقهم.