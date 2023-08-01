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“اللافي” يلتقي الحداد ويؤكدان على تشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود الجنوبية للبلاد

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى النائب بالمجلس الرئاسي “عبدالله اللافي”، اليوم الثلاثاء رئيس الأركان العامة “محمد الحداد”، رفقة آمر ركن حرس الحدود اللواء نوري شراطة،  ومدير إدارة العمليات بالجيش الليبي “عبدالفتاح البلوق”، اللذان استعرضا أمامه الخطوات المتخذة لتأمين الحدود، وفق رؤية استراتيجية محكمة في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها دولتي السودان والنيجر

 وبدوره شدد “اللافي” على ضرورة تأمين الحدود، واستمرار الدعم  للجهود المبذولة في هذا الاطار، وتوفير الإمكانيات اللوجستية التي تؤهل الوحدات العسكرية للقيام بمهامها.

 وتم خلال الاجتماع التأكيد على الاسراع لتشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود الجنوبية للبلاد. وفق بيان للمجلس عبر صفحته على موقع “فيسبوك”.

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صحيفة الساعة 24

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