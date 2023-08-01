بحضور القطراني.. عقيلة يطالب “الديب” بالتعجيل في توصيل خط مياه “طبرق – أجدابيا”

بحث رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، مع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “علي القطراني”، ورئيس اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، “أحمد علي الديب” عدد من الملفات في الجانب الحكومي والخدمي..

وخلال اللقاء الذي عقد بمكتبه بالقبة، أثنى رئيس مجلس النواب على جهود الحكومة الليبية، في انجاز عدد من المشاريع وتوفير كافة الاحتياجات في معظم المدن الليبية.

ومن جانبه، قدمّ السيد رئيس اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي شروحاً وافية عن سير الأعمال بالمحطة 41، ومُلخص عن كافة الاعتداءات السابقة والمشاكل والظروف القاسية التي يعاني منها الجهاز من نقص في التمويل والمعدات والدعم اللوجيستي.

وبدوره أكد “صالح” على أهمية دور المشروع في توفير المياه واعتباره أمن قومي مائي يجب المحافظة عليه وتأمينه، مطالباً بالتعجيل في مشروع توصيل خط مياه “طبرق – أجدابيا” لما له من أهمية كبيرة للمواطنين الذي يعانون نقصاً في توصيل المياه في مناطقهم. وفق منشور للجهاز عبر صفحته على موقع “فيسبوك”. .