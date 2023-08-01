لجنة “ليبية_تونسية” لبحث المختنقات التى تواجه المسافرين عبر منفذ رأس اجدير

عقدت اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع الجانب التونسي، بشأن معالجة المختنقات والصعوبات في تنقل المسافرين عبر منفذ رأس اجدير الحدودي بين البلدين.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، أن الاجتماع شارك فيه، رئيس جهاز المباحث الجنائية ومدير أمن طرابلس ومدير أمن منفذ رأس اجدير ورئيس مكتب الرقابة بالأمن الداخلي بالمنفذ ومندوب من مكتب وزير الداخلية، ومن الجانب التونسي رئيس شرطة محافظة رأس اجدير ومساعده ورئيس مكتب التفتيش بالديوانة التونسية..

وأضافت الوزارة، أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة «آليات العمل المناسبة لمعالجة كافة المختنقات بالمنفذ بما يضمن انسياب حركة المسافرين ‏والبضائع».