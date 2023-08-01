العريبي: نفتقر إلى مخزون استراتيجي من القمح يحافظ على استقرار الأسعار

قال رئيس نقابة الخبازين في بنغازي “محمود العريبي”، أن أسعار الدقيق شهدت ارتفاعا يسيرا هذه الفترة بعد التصريحات الأخيرة بشأن إيقاف أوكرانيا لتصدير الحبوب.

واضاف “العريبي” في تصريحات صحفية قائلا: سعر قنطار الدقيق يتراوح بين 182 و 195 دينارا وأكثر حسب النوع والجودة، بعد أن انخفض المدة الماضية إلى 130 دينارا.

وأوضح أنه، لعدم تفعيل ديوان الحبوب نفتقر إلى مخزون استراتيجي يحافظ على استقرار الأسعار ويوفر كميات تكفي لأي طارئ.

وأشار إلى أن، المخابز ما زالت تعمل بالقدرات الإنتاجية السابقة وبالأسعار المحددة في المدينة رغم نقص المياه وارتفاع سعر خزان المياه سعة 3000 لتر إلى 120 دينارا.