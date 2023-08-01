لجنة بمجلس النواب تقدم طلبًا للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن باتيلي

طالبت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن، التأكيد على التزام المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بصلاحيات منصبه كسكريتارية لتسهيل الحوار الليبي الليبي، وألا يتجاوزها، وأن يقدم مقترحات إيجابية بدلا من سلسلة التصريحات الإعلامية غير المسؤولة.

وجددت اللجنة في بيانها، التأكيد على أن الطرفين الرئيسيين في الحوار السياسي هما مجلسي النواب والأعلى للدولة، وضرورة احترام ما يتوافق عليه المجلسين، مشددة أنه لا يحق للبعثة الأممية الوصاية على الشعب الليبي وإقحام أطراف أخرى في المشهد السياسي، مما سيؤدي إلى تعقيده.