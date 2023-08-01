الدبيبة يشكر مفوضية كشاف مصراتة على دورهم في زلزال تركيا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة في مكتبه بالعاصمة طرابلس فوجا بمفوضية كشاف مصراتة، بحضور وزير الشباب فتح الله الزني، ومستشار الدبيبة لشؤون الشباب والمجتمع المدني محمد حمودة.

وأثنى رئيس الوزراء على جهود منتسبي الحركة الكشفية في ليبيا، ومشاركة الحركة في المناسبات الوطنية والتطوعية وفي قوافل الإغاثة الدولية، وآخرها المقدمة لدولتي سوريا وتركيا جراء حادثة الزلزال.

وكرّم فوج المدينة بمفوضية مصراتة، رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة نظير جهوده المبذولة ودعمه لحركة الكشاف والأنشطة الكشفية.