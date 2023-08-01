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أوحيدة: “باتيلي” يكرر عبارات عن ضرورة توافق الأطراف.. دون مراعاة ما قام به البرلمان

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

يقول عضو مجلس النواب “جبريل أوحيدة” إن “المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” يمثل الأمم المتحدة المتفقة على الاستمرار في إدارة أزمة بلادنا وفق مصالحها المتباينة وليس حل الأزمة.

وأضاف “أوحيدة” في تصريحات صحفية، أن مجلس النواب تنازل عن كل شيء من أجل التوافق مع مجلس الدولة، في حين أن المبعوث الأممي يكرر عبارات بشأن ضرورة توافق الأطراف بشكل مستمر، دون مراعاة ما قام به مجلس النواب.

كما أوضح أن “باتيلي” تفاعل مع التعديل الدستوري الثالث عشر، وكذلك مع لجنة “6 + 6” المنبثقة عنه، لكنه ذهب بعيدا بعد صدور القوانين الانتخابية، وتماهى مع الرؤى المعرقلة لإجراء الانتخابات.

وأشار إلى أن “البعثة الأممية بحاجة لتوضيح الأطراف التي تقصدها، وتسميتها بشكل علني، خاصة أن مجلسي “النواب والدولة” توافقا بالفعل على خارطة الطريق“..

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صحيفة الساعة 24

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