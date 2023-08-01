الحويج يعتمد إقامة 6 معارض للصناعات التركية في ليبيا عام 2024

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج اجتماعا، اليوم الثلاثاء، ضمّ رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي التركي مرتضى كرنفيل، ومستشار الوزير شذر الصيد، والملحق التجاري بالقنصلية الليبية في إسطنبول عمر درهوب.

وشارك في الاجتماع رئيس لجنة الهيئة العامة للمعارض عصام العول، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية إسطنبول، في إطار متابعة التحضيرات الجارية لإقامة معرض الصناعات التركية بمدينتي طرابلس وبنغازي نهاية العام الجاري بمشاركة أصحاب الأعمال وكبرى الشركات التركية، بهدف التشبيك بين الشركات الليبية والتركية وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة بدولة ليبيا.

ووجّه الوزير بدعم القطاع الخاص بدولة ليبيا وجمهورية تركيا وتنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الاعمال والمستثمرين في كلا البلدين تقوم على تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة، كما اعتمد 6 معارض للصناعات التركية للعام 2024 م تقام بمدن المناطق الغربية والشرقية والجنوبية.