الأمم المتحدة تطالب بحماية المهاجرين على الحدود الليبية التونسية

دعا نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إلى التدخل لوقف عمليات الطرد على الفور، ونقل العالقين على الحدود إلى مواقع آمنة.

وعبر حق، خلال مؤتمر صحفي عن قلق الأمم المتحدة البالغ إزاء طرد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا والجزائر.

وتابع حق أن العديد من المهاجرين من العالقين على الحدود التونسية – الليبية وهم من جنسيات عدة لقوا حتفهم، بحسب تعبيره.

وأوضح حق أن مئات العالقين بينهم نساء وحوامل وأطفال، يعيشون في ظروف قاسية للغاية، مضيفا أن فرص حصولهم على الطعام والماء تقل يوما بعد الآخر.

ودعا حق إلى حماية جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ومعاملتهم بكرامة، مشددا على ضرورة احترامهم بغض النظر عن وضعهم.

المصدر: الأمم المتحدة

