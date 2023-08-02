الأمم المتحدة تطالب بإنهاء طرد تونس المهاجرين إلى حدود ليبيا والجزائر

عبر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، عن قلق الأمم المتحدة البالغ إزاء طرد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا والجزائر أيضًا.

وقال حق في بيان مساء أمس الثلاثاء، إن العديد من المهاجرين لقوا حتفهم على الحدود مع ليبيا، وورد أن المئات، بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال، ما زالوا عالقين في ظروف قاسية للغاية مع قلة فرص الحصول على الطعام والماء.

وكرر المتحدث باسم الأمين العام، الدعوة التي وجهتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة الأسبوع الماضي من أجل الإنهاء الفوري لعمليات الطرد هذه، والنقل العاجل لمن تقطعت بهم السبل على طول الحدود إلى مواقع آمنة، حيث يمكن حمايتهم والحصول على المياه الكافية والغذاء والمأوى والرعاية الطبية.

وجدد التأكيد على وجوب حماية جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ومعاملتهم بكرامة، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم بغض النظر عن وضعهم ووفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

وكانت السلطات التونسية رحلت المئات من المهاجرين إلى الحدود مع ليبيا والجزائر بعد أعمال عنف بين مهاجرين ومواطنين تونسيين في مدينة صفاقس.

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