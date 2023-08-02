مصادر عسكرية: تعزيز انتشار الجيش على حدود ليبيا مع النيجر

قالت مصادر عسكرية ليبية إن انتشار القوات المسلحة على الحدود مع النيجر يأتي في سياق عمليات التأمين الروتينية.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ”سبوتنيك”، الثلاثاء، أن الانتشار الذي جرى على مدار الأيام الماضية ليس مكثفا، لكنه يأتي لتأمين الحدود، تحسبا لأي تداعيات جراء المشهد هناك.

ويبلغ طول الحدود الليبية مع النيجر نحو 342 كيلومترا، تتولى الكتيبة 634 مشاة في الجيش الوطني مهام تأمينها، وهي من المناطق التي عززت القوات المسلحة وجودها فيها قبل فترة، إضافة للحدود مع السودان وتشاد.

وعززت الكتيبة أخيرا انتشارها في النقاط الاستراتيجية، مثل منفذ التوم الحدودي.