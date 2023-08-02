البيوضي: أدعو “النواب والدولة” لاتخاذ موقف حازم ضد باتيلي

دعا سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي السابق، مجلسي النواب والدولة وكل النخب السياسية والاجتماعية في ليبيا باتخاذ موقف حازم ضد عبدالله باتيلي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم في ليبيا.

وقال ” البيوضي”، في منشور بفيسبوك، “أجدد الدعوة لمجلس النواب والأعلى للدولة وكل النخب السياسية والإجتماعية بأن يأخذوا موقفا حازما ضد عبدالله باتيلي المبعوث الخاص للأمين العام لجمعية الأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم في ليبيا، وأن يطالبوه بالتوقف عن ممارساته ومواقفه ضد التوافق الليبي وعليهم أن يذكروه بأن الليبيين مهما تعثروا فإنهم يملكون إرادة قوية وقادرون على فرض رؤيتهم”.

وأضاف، “من جديد باتيلي في موقف محرج دوليا ومشروعه للحوار يعاني من رفض حقيقي، والضغط عليه سيدفعه نحو تغيير مساره فهو يدرك أن المواقف الوطنية ستفرض عليه عزلة خطيرة وستطيح به من منصبه”.

وتابع، “غدا سيلتقي بالمستشار عقيلة صالح في القبة، وبصفته رئيسا لمجلس النواب الليبي فهو مطالب بأن يعلم باتيلي بأنه غير مرغوب فيه إذا استمر في نهجه وأن تكون هذه الرسالة معلنة وواضحة”.

واختتم قائلا: “إن القوى الدولية الفاعلة تراقب مواقف القوى السياسية وإذا ما قبلت التصريحات ضدها بشكل طبيعي فإنها ستدفع الثمن، لذا ارفعوا الصوت رفضا لباتيلي بالبيانات والتصريحات لتنتزعوا حقكم في سلطة تنفيذية موحدة تعزز من المصالحة والاستقرار وتهيء الظروف للإنتخابات”.