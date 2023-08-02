“الشامخ” يناقش الاجراءات المتخذة ضد التجار المخالفين

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اجتمع مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ مع رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء صلاح هويدي، ووكيل نيابة مكافحة الفساد محمد فايز، ومدراء جميع المصارف التجارية العاملة، ورئيس إدارة التحقيقات بالجهاز في مدينة بنغازي؛ لمناقشة الإجراءات المتخذة مع التجار الذين يضيفون قيمة مالية مقابل البيع بالخدمات المصرفية.

وأكد مدراء المصارف خلال الاجتماع على وجود بند خاص في التعاقد بين التاجر والمصرف عند منحة الخدمة المصرف يفيد بمنع إضافة أي قيمة مالية عن البيع النقدي ” الكاش” نظير البيع للمواطن أو تقديم خدمة له.

وتم خلال الاجتماع توقيع عدة إجراءات ضد التجار المخالفين؛ ومنها إيقاف الخدمة المصرفية عليهم وإحالتهم للنيابة العامة المختصة.