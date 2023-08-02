بلدية بنغازي تمنح رُخص البناء والترميم للمشاريع الواقعة داخل المُخطط العام

بدأت بلدية بنغازي في إجراءات منح رُخص البناء والصيانة والهدم والترميم للمشاريع الكبرى والصغرى الواقعة داخل المخطط العام.

وعقدت اللجنة الفنية للرخص اجتماعها أمس الثلاثاء بمقر ديوان البلدية لمتابعة أعمالها ووضع المقترحات لتسهيل إجراءات المواطنين للحصول على ترخيص البناء والهدم والصيانة والترميم داخل المخطط العام.

والجدير بالذكر أن اللجنة تختص بالدراسة الفنية للطلبات المُقدمة من المواطنين والمستثمرين في مجال بناء المشاريع الكبرى والصغرى الواقعة داخل المخطط للحصول على رخص البناء والهدم والصيانة والترميم وإحالتها لمكتب الرخص بالبلدية لإصدار الترخيص طبقاً للتشريعات الصادرة في هذا الشأن.

جاء هذا الإجراء تنفيذا لقرار رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري رقم (61 لسنة 2023م) بشأن تشكيل اللجنة الفنية للرخص برئاسة مدير مكتب الرخص بالبلدية معتز رمضان العبيدي وعضوية الجهات ذات العلاقة..