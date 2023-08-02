“التومي” يبحث مع السفير الإيطالي سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الإدارة المحلية

الوطن| متابعات

التقى وزير الحكم المحلي في الحكومة المنتهية “بدر الدين التومي”، بسفير دولة إيطاليا لدى ليبيا “جيانلوكا البريني” ؛ لبحث سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون في مجال الإدارة المحلية.

وناقش التومي خلال الاجتماع ومناقشة مشاريع المؤسسات الحكومية الإيطالية المشتركة مع وزارة الحكم المحلي في الحكومة المنتهية، والتي من بينها مشروع “بلديتي” و”سيام باري”.

من جهته أكد الجانبان التزامهما بالعمل المشترك لتعزيز التعاون وتحقيق النجاح لجميع المشاريع المشتركة وضمان استمرارها ونجاحها.