“تسييري بنغازي” يبحث تسهيل اجراءات منح رخص للبناء والصيانة

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عقدت اللجنة الفنية للرُخص اجتماعًا بمقر ديوان البلدية؛ لمُتابعة أعمالها ووضع المقترحات لتسهيل إجراءات المواطنين للحصول على ترخيصالبناء الهدم و الصيانة والترميم داخل المخطط العام.

وبحث تسييري بنغازي تسهيل اجراءات منح رخص للبناء والصيانة للمشاريع الكُبرى والصُغرى الواقعة داخل المُخطط العام لحاظرة بنغازي.

ويأتي ذلك، تنفيذاً لقرار رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري، بشأن تشكيل اللجنة الفنية للرُخص برئاسة معتزالعبيدي مدير مكتب الرخص بالبلدية وعضوية الجهات ذات العلاقة.

والجدير بالذكر، أن اللجنة تختص بالدراسة الفنية للطلبات المُقدمة من المواطنين والمُستثمرين في مجال بناء المشاريع الكبرى والصغرى الواقعة داخل المخطط؛ للحصول على رخص البناء و الهدم و الصيانه والترميم وإحالتها لمكتب الرخص بالبلدية لإصدار الترخيص طبقًا للتشريعات الصادرة في هذا الشأن.