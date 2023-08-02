أوحيدة: البرلمان تنازل عن كل شىء من أجل التوافق مع مجلس الدولة

أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن البرلمان تنازل عن كل شىء من أجل التوافق مع مجلس الدولة.

وقال أوحيدة، في تصريحات صحفية: “المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي ذهب بعيدًا بعد صدور القوانين الانتخابية وتماهى مع الرؤى المعرقلة لإجراء الانتخابات، فهو يمثل الأمم المتحدة المُتفقة على الاستمرار في إدارة أزمة بلادنا وفق مصالحها المتباينة وليس حل الأزمة”.

وأضاف “البعثة الأممية بحاجة لتوضيح الأطراف التي تقصدها وتسميتها بشكل علني خاصة أن النواب والدولة توافقا بالفعل على خارطة الطريق، والنواب تنازل عن كل شيء من أجل التوافق مع مجلس الدولة رغم أن باثيلي يكرر بشكل مستمر عبارات بشأن ضرورة توافق الأطراف، وباتيلي تفاعل مع التعديل الدستوري الثالث عشر ومع لجنة «6 + 6» المنبثقة عنه”.