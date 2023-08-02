ليبيا الان

المدغيو: تصرفات باتيلي والبعثة الأممية تضع علامات استفهام حول مصداقيتهم في إنهاء الوضع الحالي

تم النشر منذُ 8 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أكد عضو مجلس الدولةخليفة المدغيوأن اتهامات وتصرفات باتيلي والبعثة الأممية تضع علامات استفهام حول مصداقيتهما ومدى رغبتهما في المساعدة في إنهاء الوضع الحالي وإجراء الانتخابات.

وأشار المدغيو في تصريحٍ له أن البعثة الأممية كانت تتهم في السابق مجلسي النواب والدولة بعدم التوافق وتأخير الانتخابات وعندما توافق الجسمان وخرجا بقوانين انتخابية أصحبت هناك اتهامات أخرى.

مشددة على ضرورة وجود حكومة موحدة تشرف على العملية لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة في ليبيا.

الوسوم

#عبدالله باتيلي البعثة الأممّية خليفة المدغيو عضو مجلس النواب ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك