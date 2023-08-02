المدغيو: تصرفات باتيلي والبعثة الأممية تضع علامات استفهام حول مصداقيتهم في إنهاء الوضع الحالي

الوطن| رصد

أكد عضو مجلس الدولة “خليفة المدغيو” أن اتهامات وتصرفات باتيلي والبعثة الأممية تضع علامات استفهام حول مصداقيتهما ومدى رغبتهما في المساعدة في إنهاء الوضع الحالي وإجراء الانتخابات.

وأشار المدغيو في تصريحٍ له أن البعثة الأممية كانت تتهم في السابق مجلسي النواب والدولة بعدم التوافق وتأخير الانتخابات وعندما توافق الجسمان وخرجا بقوانين انتخابية أصحبت هناك اتهامات أخرى.

مشددة على ضرورة وجود حكومة موحدة تشرف على العملية لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة في ليبيا.