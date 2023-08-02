خلال اجتماعها السنوي الأول”الزويتينة” للنفط تناقش خططها لتحسين وزيادة معدلات الإنتاج

الوطن| رصد

عقدت الإدارات الفنية بالمؤسسة الوطنية للنفط، اجتماعًا فنياً موسعاً مع مسؤولو شركة “الزويتينة” للنفط ، بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس؛لاستعراض أنشطة إدارات الشركة المختلفة للعام 2023، فيما يخص الحفر التطويري والإنتاج وهندسة المكامن والدراسات المكمنية والمعملية وناقش المشاريع وأعمال الصيانة بخزانات الحقول وميناء الزويتينة.

وتطرق الاجتماع إلى خطط ومستهدفات الشركة لزيادة القدرة الإنتاجية وتحسين ورفع من معدلات الإنتاج والصعوبات التي تحول دون ذلكوالجهود المبذولة لتذليلها، إضافة لبرامج العمل والميزانية المقترحة لعام 2024.

وحضر الاجتماع عن المؤسسة مديرو إدارات الإنتاج والتطوير الاحتياطي والحفر والتفتيش والقياس والصيانة والمشاريع المكلف، وعدد منالمختصين الفنيين والماليين بالإدارات ذات العلاقة، وممثلون نفط عن مركز بحوث النفط.

وعن شركة “الزويتينة” للنفط، حضر أعضاء لجنة الإدارة، ومديرو إدارات العمليات والتخطيط الهندسي والمشاريع والصحة والسلامة وتقنية المعلومات والمالية وعدد من المختصين بالإدارات ذات العلاقة، وممثلين عن الشريك الأجنبي شركة “أو أم في“ النمساوية.