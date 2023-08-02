مشيداً بـ “باتيلي”.. دردور: حكومة الدبيبة لا تتغير إلا عبر برلمان جديد

اعتبر فرج دردور، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن خطاب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي؛ يمثله وهو بمثابة قراءة واقعية للأحداث في لبيبا.

وزعم دردور في منشور عبر «فيسبوك»: إن ” برلمان عقيلة صالح القابع تحت سيطرة حفتر، يجب عدم الاعتراف بهم ورفض أي قرار منهم، كمغتصبين للسلطة انتهت مدتهم منذ عام 2015″، بحسب ادعائه.

وتابع؛ “ولا مصلحة للمبعوث الأممي عندما يتحدث عن محاولات تقاسم نواب عقيلة لكعكة ليبيا مع المنتفعيين المنشقين في مجلس الدولة”، مردفًا “فهؤلاء جميعا لا يستحقون حتى الاحترام، ويجب التضييق عليهم حتى في حياتهم اليومية”، على حد قوله.

وأشار دردور؛ ‘إلى أن “قراءة باتيلي واقعية. حيث أن تغيير الحكومة والمناصب السيادية، يجب أن يكون في أسرع وقت ممكن، ولكن عبر برلمان جديد”، بحسب كلامه.

وختم موضحًا؛ “أما هؤلاء المغتصبين في مجلس الدولة والنواب، فلا مجال أمامهم إلا الحساب والعقوبة على ما ألحقوه بليبيا من قتل ودمار ونهب طيلة فترة اغتصابهم للسلطة”، على حد زعمه.