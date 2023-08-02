استقرار درجات الحرارة في أغلب مناطق البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تكون درجات الحرارة في معدلاتها على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية على الساحل.

وتكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية وتتكاثر السحب تدريجياً من مساء يوم الجمعة.

والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (32–35)مْ على المناطق الساحلية، وما بين (36-40)مْ على الدواخل، وتسجل زيادة يوم الجمعة.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31-35)مْ.

والسماء في الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38-42)مْ، وتسجل في غدامس (44)م.

بينما في الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء صافية، والريا شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (40-42)مْ.