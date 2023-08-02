ليبيا.. 6 معارض للصناعات التركية في طرابلس وبنغازي نهاية 2023 

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اجتماعاً لمتابعة التحضيرات الجارية لإقامة معرض الصناعات التركية بمدينتي طرابلس وبنغازي نهاية العام الجاري 2023، بمشاركة أصحاب الاعمال وكبرى الشركات التركية.

وقالت وزارة الاقتصاد، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، إن المعرض يهدف للتشبيك بين الشركات الليبية والتركية، وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في ليبيا.

وحضر الاجتماع، أمس الثلاثاء، رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي التركي مرتضى كرنفيل، ومستشار الوزير شذر الصيد، والملحق التجاري بالقنصلية الليبية في

اسطنبول عمر درهوب، ورئيس لجنة الهيئة العامة للمعارض عصام العول، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية اسطنبول.

ووجّه الحويج بدعم القطاع الخاص في ليبيا وتركيا وتنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين، تقوم على تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة.

واعتمد الوزير 6 معارض للصناعات التركية للعام 2024م، تقام بمدن المناطق الغربية والشرقية والجنوبية.