استقرار درجات الحرارة حول معدلاتها في أغلب مناطق ليبيا

الوطن/متابعات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة في معدلاتها على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية على الساحل.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

تكون السماء صافية وتتكاثر السحب تدريجياً من مساء يوم الجمعة، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (32–35)مْ على المناطق الساحلية، وما بين (36-40)مْ على الدواخل، وتسجل زيادة يوم الجمعة.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (31-35)مْ.

في الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (38-42)مْ، وتسجل في غدامس (44)م.

أما في الواحات – السرير- تازربو- الكفرة، فتكون السماء صافية، والرياح شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (40-42)مْ.