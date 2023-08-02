عمار محذرًا من وجود غاز اللانثانيوم في ميناء الخمس : هل سيتكرر انفجار لبنان ؟

ليبيا – أكد آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب ناصر عمار،وجود 8 حاويات معبئة بشحنه لغاز اللانثانيوم متواجدة منذ مدة 4 أشهر بميناء الخمس.

عمار نوه في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” هذه الحمولة إذا تسربت أو انفجرت ستكون كارثة على مدينة الخمس والمدن المجاورة”.

وطالب عمار من الجهات المسؤولة والمختصة التوجه نحو ميناء الخمس ومعالجة الموضوع.

عمار تساءل هل انفجار ميناء لبنان سيتكرر في طرابلس أو مدينة؟ وهل هذا الغاز يتأثر بسوء التخزين أو درجة الجو العالية؟