الزادمة يعرب عن قلقه بشأن الأزمة السياسية التي تمر بها جمهورية النيجر

الوطن|رصد

عبر نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة في بيان عن بالغ قلقه وانشغاله بالأزمة السياسية التي تمر بها جمهورية ‫النيجر‬ الشقيقة، والتي نجم عنها تقيّيد حُرية الرئيس المُنتخب محمد أبوعزوم وحالة الغموض التي تكتنف الوضع السياسي والأمني مما يُعرّض الأمن والسلم والاِستقرار بِدولة ‫النيجر‬ لِمخاطر وتهديدات غير محسوبة.

ومن جهته دعا القوى السياسية والاِجتماعية بِجمهورية ‫ النيجر‬ إلى تحكيم لغة العقل، وتجنب الصِدام، والحفاظ على حياة الرئيس، ودعا الشعب النيجري الشقيق إلى المحافظة على المُكتسبات الديمقراطية والدستورية، بناءً على عُمق الروابط التاريخية والاِجتماعية والقضايا التنموية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين الجارين.

كما عبر عن استعداد دولة ليبيا لِتَّبنِّي مُبادرة سياسية للتدخل والتوسّط لِحل هذه الأزمة السياسية الخطيرة سِلمياً، وتجنيب دولة ‫النيجر‬ مخاطر النزاع والتدخلات الأجنبية السلبية.