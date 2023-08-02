صلاح المرغني: الجارة النيجر ودول الساحل مقبلين على حروب بالوكالة

أكد صلاح المرغني، وزير العدل الأسبق، أنه من الواضح أن “الجارة دولة النيجر ودول الساحل مقبلين على حروب بالوكالة وقاهم الله شرها”.

وقال «المرغني» في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أرجو أن يتفطن المعنيون ممن يحكمون لدينا لخطورة هذا الأمر وأثره”.

وتابع؛ كما يجب “الاستعداد لعابري السبيل والمهاجرين الذين سيفرون شمالا من الجحيم الذي يصنعه الصراع الاستعماري، الذي يخضعون لبعض أطرافه”.

وأكمل «المرغني»؛ “وقد أبرموا مذكرات التفاهم سيئة السمعة معه واستخدام المليشيات والعصابات بغض النظر عن مسمياتها لخدمة أغراضهم حتى لا يزاد تلطيخ أيدينا بآثام الانتهاكات ضد المهاجرين والمساكين نتيجة الحرب الجديدة وما ستنتجه من مآسي”.

وختم موضحًا أن “الحل لمن يريد أن يفهم؛ أن يفتح الملف فورا مع الأوربيين حتى لا تتسع حفرة جهنم التي صنعت في بلادنا من مسيطر أوروبي قوي وخادم مطيع شمال أفريقي، ولله الأمر من قبل ومن بعد”.