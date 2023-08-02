نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الاربعاء

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الاربعاء :-

منطقة الساحل من رأس أجدير إلى سرت السماء صافية الى ظهور بعض السحب والريح براني على معظم الساحل سرعتـــه تتراوح ما بين (05-15) عقدة. وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.00) متر.

البحر خفيف الموج ودرجة حرارة سطح البحر ما بين (27-29) مْ والرؤية جيدة.

اما على منطقة الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق ستكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب والريح شرش فبحري ويكون متغير الاتجاه على ساحل شحات يتحول مساء هذا اليوم إلى براني على معظم الساحل سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.

البحر هادئ إلى خفيف الموج ودرجة حرارة سطح البحر ما بين (26-28) مْ والرؤية جيدة.