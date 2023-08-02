ليبيا.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاربعاء 02 اغسطس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 02 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تكون درجات الحرارة في معدلاتها على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية على الساحل.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية وتتكاثر السحب تدريجياً من مساء يوم الجمعة.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32–35)مْ على المناطق الساحلية، وما بين (36-40)مْ على الدواخل، وتسجل زيادة يوم الجمعة.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-35)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42)مْ، وتسجل في غدامس (44)م.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-42)مْ.