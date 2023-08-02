المكني: لا ملكية لأي شخص بعينه لسياسة مجلس الدولة التي هي ملك لقاعة التصويت

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري الطاهر المكني إنه لا ملكية لأي شخص بعينه لسياسة المجلس، التي هي ملك لقاعة التصويت، والحلول الأحادية لا مكان لها.

المكتي أكد في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أن أي إجراء مخالف للوائح المجلس في التصويت على أي قرارات لا يعتد بها.

وأشار إلى أنه إذا تم الاتفاق على مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية بالتصويت داخل قاعة المجلس يُقبل، أما عكس ذلك سيظل محل اجتهاد رئيسي النواب والدولة.

واعتبر أن التعديلان الدستوريان الثاني عشر والثالث عشر غير مقبولين من المجلس وقد تم اصدار بالإجماع قراراً برفضهما.

وبيّن أن الحلول التلفيقية للأزمة لا تجدي نفعاً، ويجب التمسك بصحيح الاتفاق السياسي ومخرجاته، وما عدا ذلك غير مقبول.