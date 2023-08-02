حكومة الوحدة الليبية تدعو إلى التداول السلمي للسلطة في النيجر

حثت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، على اتباع طرق التداول السلمي للسلطة في النجير.

ودعت حكومة الوحدة، كل الأطراف الفاعلة هناك إلى ضبط النفس وتحكيم صوت العقل وتجنيب البلاد تبعات الانفلات الأمني والاحتراب الداخلي، واتخاذ السبيل الوحيد للتغيير، ألا وهو احترام الدستور والقانون.

وقالت الحكومة، في بيان: “إننا في ليبيا، وإذ ننظر بترقب وقلق شديدين إلى تطور الأحداث المؤسفة في النيجر، فإننا نؤكد دعمنا مسار العودة إلى النظام الدستوري، واحترام الشرعية المتمثّلة في الرئيس محمد بازوم”.

وأضافت: “ومن موقعنا كدولة جارة تربطنا جغرافيا وتاريخ وأعراق، فإننا نحذر من أن التدخل الخارجي في شؤون النيجر ومحاولات جرها إلى فوضى يزيدان خطورة الأزمة، ويقوضان أمنها وأمن جيرانها”.

وأعلن نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب سالم الزادمة، إجراءه اتصالا هاتفيا مع بازوم، هو الأول لمسؤول ليبي منذ الانقلاب على الأخير.

وقال الزادمة، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، إنه اطمأن على سلامة بازوم خلال الاتصال، أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى أفراد أسرته، وذلك عقب الأزمة السياسية التي تمر بها النيجر.