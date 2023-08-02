فيديو اهداف مباراة الاهلي طرابلس والسد القطري اليوم في كأس الملك سلمان للاندية 2023

نجح السد القطري في حسم تأهله لربع نهائي البطولة بعدما تمكن من التفوق على نظيره أهلى طرابلس الليبي بهدف نظيف ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية المقامة على الأراضي السعودية.

انتهى شوط المباراة الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف دون وجود أي أحداث قوية خلال دقائقه، باستثناء تعرض مدرب أهلي طرابلس للطرد من جناب حكم المباراة.

فيما استمر الشوط الثاني على نفس النهج، إلا أن السد نجح في خطف هدف الفوز في الدقيقة 89 من زمن اللقاء عن طريق لعبة فنية رائعة أنهاها باولو أوتافيو في شباك حارس النادي الليبي.

وبهذا الفوز، فإن السد نجح في حسم صعوده لربع نهائي البطولة العربية متصدرًا عن المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط جمعها من 3 مباريات.

فيما رافقه الهلال السعودي لنفس الدور بعدما تمكن من الفوز على نظيره الوداد المغربي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت في نفس التوقيت.

بعدما نجح السد في الصعود لربع النهائي متصدرًا للمجموعة الثانية، من المقرر أن يواجه النادي القطري صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى في دور الـ 8.

وتضم المجموعة الأولى أندية كل من الاتحاد السعودي والترجي والصفاقسي التونسيان والشرطة العراقي.