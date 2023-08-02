تركيا تتبرع بـ«ألعاب» لروضة في طرابلس

تبرعت دولة تركيا، لروضة أطفال في العاصمة طرابلس، بكمية من الألعاب، وذلك عن طريق تجهيز حديقة ألعاب خاصة بروضة «أطفال أشبيليا».

واحتفلت بلدية حي الأندلس بإعادة افتتاح روضة إشبيليا، بمنطقة غوط الشعال، بعد الانتهاء من صيانتها وتجهيزها بالتعاون مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق «تيكا» وبحضور عميد البلدية المكلف، سمير شاقور، والسفير التركي لدى ليبيا كينان يلمز.

وقال السفير التركي، في تصريحات صحفية: “صيانة الروضة كان من ضمن اتفاقيات المؤسسة لعمق الروابط بين الحكومتين الليبية والتركية، وليبيا سبق وأن قدمت تبرعات لتركيا في كارثة الزلزال المدمر”.

بدوره، أكد مدير إدارة رياض الأطفال بمراقبة التربية والتعليم حي الأندلس، عبد الحكيم زرتي، لوكالة الأنباء الليبية، أن الروضة تأسست في سنة 2017 وقامت الوكالة التركيه بصيانتها وتجهيزها بالكامل وهي من ضمن أربعة رياض أطفال بالبلدية تابعة لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة المؤقتة.