الأهلي طرابلس يفقد نجمه أمام السد القطري

كشف مصدر مقرب من الأهلي طرابلس، عن غياب المهاجم أحمد كراوع عن فريقه في مواجهة السد القطري، اليوم الأربعاء، في آخر مباريات المجموعة الثانية للبطولة العربية.

وبحسب ما علم كووورة فإن إصابة كراوع عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية، وجاءت خلال مباراة الفريق أمام الوداد المغربي في الجولة الماضية.

هذا ولم تؤثر الإصابة التي تعرض لها أنيس سلتو، على مشاركته في مباراة أمام السد، حيث تعرض المهاجم لالتواء في الكاحل، وبعد الفحوصات الطبية تبين أن الإصابة بسيطة.

ويسعى الأهلي طرابلس إلى تحقيق الفوز لضمان التأهل حيث تعادل الفريق في مباراتيه في الجولتين الماضيتين أمام الهلال السعودي والوداد المغربي.