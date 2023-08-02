الأمم المتحدة: يجب نقل المهاجرين المطردوين من تونس للحدود الليبية إلى مناطق آمنة

طالب نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، بضرورة نقل المهاجرين المطردوين من تونس للحدود الليبية إلى مناطق آمنة.

وقال حق، خلال مؤتمر صحفي: “على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، التدخل لوقف عمليات الطرد على الفور، ونقل العالقين على الحدود إلى مواقع آمنة”.

وأضاف “نعرب عن قلق الأمم المتحدة البالغ إزاء طرد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا والجزائر، فالعديد من المهاجرين من العالقين على الحدود التونسية – الليبية وهم من جنسيات عدة لقوا حتفهم”.

وتابع “مئات العالقين بينهم نساء وحوامل وأطفال، يعيشون في ظروف قاسية للغاية، مضيفا أن فرص حصولهم على الطعام والماء تقل يوما بعد الآخر، ويجب حماية جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ومعاملتهم بكرامة، واحترامهم بغض النظر عن وضعهم”.