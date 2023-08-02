مساعد مدرب الأهلي طرابلس يعلق على نتائج مباراة الهلال والوداد

عبر التونسي سامح الدربالي مساعد مدرب الأهلي طرابلس عن سعادته بنتائج فريقه في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال التي تستضيفها السعودية.

وقال الدربالي في تصريحات لبرنامج في 90 على قناة الوسط: الحمد لله قدمنا حتى الان مباريات من الحجم الثقيل، حيث لعبنا أمام وصيف بطل آسيا الهلال السعودي، ووصيف بطل إفريقيا الوداد المغربي.

واضاف: الكل يتحدث عن الاهلي طرابلس والمستوى الذي قدمه أمام الهلال والوداد، خاصة وأن الكثيرين كانوا يعتقدون أن الأهلي طرابلس سيخسر خلال البطولة، لكننا كذبنا كل التكهنات، وما قدمناه لم يكن صدفه، بل نتاج عمل لاكثر من 5 اشهر، والمدرب أعطى الثقة لجميع اللاعبين، وكان يطالب دائماً بالفوز.

وختم بالنسبه للمدرب طارق جرايا: عمل بشكل كبير على العامل النفسي، خرجنا من الدوري يفرحة كبيرة ورجعنا بعد 6 أيام للتمرين، حيث لم يكن هناك وقت للراحة، رغم ذلك قدمنا اداء ممتازا.

ونجح الأهلي طرابلس في تحقيق التعادل سلبيا مع الوداد المغربي، كما تعادل 1-1 مع الهلال السعودي، ويحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد نقطتين، ويتبقى له مباراة مصيرية مع السد القطري لحسم التأهل للمرحلة التالية من البطولة.