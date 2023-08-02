شوبار: تشكيل حكومة موحدة ومحايدة أصبح ضرورة ملحة

أكد المتحدث باسم مبادرة القوي الوطنية الليبية، المحلل السياسي، محمد شوبار، أن تشكيل حكومة موحدة ومحايدة أصبح ضرورة ملحة.

وقال شوبار في تصريحات صحفية: “المجتمع الدولي لن يقف عند إرادة مجلسي النواب والدولة إذا أخفقا في الوصول إلى توافق على قوانين إنتخابية قابلة للتنفيذ”.

وأضاف “التصريح الأخير للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي لم يأت بجديد، كما أن تشكيل حكومة موحدة ومحايدة بوجوه جديدة أصبحت ضرورة ملحة للتمهيد والاشراف على الانتخابات وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2656”.