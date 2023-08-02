مطالب أممية لمعالجة ملف المهاجرين بالحدود الليبية التونسية

طالب نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، بالتدخل لوقف عمليات الطرد التي يتعرض لها المهاجرين في تونس، ونقل العالقين على الحدود إلى مناطق آمنة.

وقال فرحان حق، إن الأمم المتحدة تعبر عن قلقها البالغ إزاء طرد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من تونس إلى الحدود مع كل من ليبيا والجزائر، مؤكدا أن العديد من المهاجرين من العالقين على الحدود التونسية الليبية وهم من عدة جنسيات افريقية لقوا حتفهم.

وأكد المسؤول الأممي، أن مئات العالقين بينهم نساء وحوامل وأطفال، يعيشون في ظروف قاسية للغاية، مضيفا أن فرص حصولهم على الطعام والماء تقل يوما بعد الآخر، داعيا إلى حماية جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ومعاملتهم بكرامة، مشددا على ضرورة احترامهم بغض النظر عن وضعهم.