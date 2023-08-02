الغرياني يشن هجومًا على وزير الصحة عقب مدحه لصدام حفتر

شن الصادق الغرياني مفتي عام ليبيا، هجومًا على نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح (وزير الصحة) وذلك عقب مدح الاخير لصدام حفتر نجل خليفة حفتر .

وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح عن لقاء أجراه مع صدام حفتر نجل خليفة حفتر، معتبرا أنّه شخصية محترمة، قائلًا أنه شاب خلوق ومحترم جدا والإعلام شوهه».

وأتهم الغرياني، رمضان بوجناح نائب الدبيبة ووزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية منتهية بسرقة المليارات من ميزانية الوزارة.

وقال الغرياني ان وزارة الصحة ميزانيتها من أكبر الميزانيات وتسرق من سراق المال ومن يمتلكون القرار هم سراق حيث تمتلك ميزانية كبيرة تقدر بالمليارات ويتم سرقتها عبر شركات وهمية، حسب وصفه .