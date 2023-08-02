«التومي» يبحث مع سفير إيطاليا المشاريع المشتركة

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة، بدر الدين التومي، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جيانلوكا البريني، سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون في مجال الإدارة المحلية.

وأوضح بيان نشرته وزارة الحكم المحلي، على فيسبوك، إن التومي أكد خلال اللقاء على “عمق العلاقات الليبية الإيطالية المشتركة، والتي شهدت تطورًا كبيرًا في عهد حكومة الدبيبة على جميع المستويات”.

وأشاد التومي بـ “الإجراءات والخطوات التي كان لإيطاليا السبق فيها، والمتمثلة في فتح المجال الجوي الإيطالي أمام الطيران الليبي، ورفع الحظر المفروض عليه منذ عقد من الزمن”.

وأردف البيان؛ أن “الاجتماع تركّز على مناقشة مشاريع المؤسسات الحكومية الإيطالية المشتركة مع وزارة الحكم المحلي، والتي من بينها مشروع «بلديتي» و«سيام باري»”.

من جهته، أكد السفير الإيطالي، أن “ملف الإدارة المحلية يعتبر من المواضيع المهمة والتي بإمكان الجانب الإيطالي أن يساهم في تطويرها وتبادل الخبرات بشأنها”.