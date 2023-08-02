الخارجية الأمريكية: الفساد منتشر بليبيا وحكومة الدبيبة لها تاريخ في عدم الإيفاء بالالتزامات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الفساد مُنتشر على نطاق واسع في الإدارات العامة الليبية، خاصة في إدارة العائدات النفطية ومنح العقود الحكومية، مشددة على أن ليبيا احتلت مرتبة متدنية في مؤشر الفساد لعام 2022، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

وقالت الخارجية الأمريكية، في تقريرها بشأن مناخ الاستثمار في ليبيا، لعام 2023: “تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجية عام 2020، بلغت 205 ملايين دولار، مقارنة بـ2.7 مليار دولار عام 2010، وحكومة الوحدة الوطنية لديها تاريخ طويل في عدم الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية والمدفوعات في الوقت المحدد”.

وأضافت “بيئة الاستثمار لا تزال صعبة بسبب التهديدات الأمنية من المليشيات والمرتزقة والجماعات الإرهابية، وعدم وضوح الإجراءات البيروقراطية، والتعقيدات الناتجة عن انقسام المؤسسات الحكومية”.

وتابعت “إنتاج النفط في تعافٍ تدريجي بعد الهجمات التي تعرضت لها البُنى التحتية النفطية، ووصل الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، ومحاولات وزارة النفط والغاز السيطرة السياسية على المؤسسة الوطنية للنفط أحيانًا تعقّد الأمور على الشركات العاملة في القطاع”.