الحويج يتابع التحضيرات الجارية لاقامة معرض الصناعات التركية بطرابلس وبنغازي

ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج اجتماع أمس الثلاثاء بديوان الوزارة ضمّ رئيس مجلس أصحاب الاعمال الليبي التركي مرتضى كرنفيل و مستشار الوزير شذر الصيد والملحق التجاري بالقنصلية الليبية في اسطنبول عمر درهوب ورئيس لجنة الهيئة العامة للمعارض عصام العول وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية اسطنبول.

الاجتماع عقد في إطار متابعة التحضيرات الجارية لاقامة معرض الصناعات التركية بمدينتي طرابلس وبنغازي نهاية العام الجاري بمشاركة أصحاب الاعمال وكبرى الشركات التركية، بهدف التشبيك بين الشركات الليبية والتركية وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة بدولة ليبيا.

الحويج وجّه بدعم القطاع الخاص بدولة ليبيا وجمهورية تركيا وتنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الاعمال والمستثمرين في كلا البلدين تقوم على تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة.

كما اعتمد الحويج عدد 6 معارض للصناعات التركية للعام 2024 تقام بمدن المناطق الغربية والشرقية والجنوبية.