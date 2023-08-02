مصر ترفع تأشيرة دخول الليبيين إلى 400 دولار.. شائعة ورائها “الإخوان”

حالة من الجدل سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول شائعات حول زيادة مصر لتأشيرة الدخول للبلاد، تقف ورائها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين.

المعلومات المتداولة تقول إن مصر رفعت رسوم تأشيرة دخول الليبيين إليها إلى 400 دولار، بدلاً من 25 دولار، وهو الأمر الذي تأكدت صحيفة الشاهد الليبية من عدم صحته.

وفي 18 يونيو الماضي، أصدر وزير الداخلية المصري محمود توفيق، قراراً برفع رسوم تأشيرة دخول البلاد بقيمة 700 دولار، وهو الأمر الذي استغلته جماعة الإخوان لضرب العلاقات بين البلدين، غير ملتفتين إلى أن القرار يخص الدول التي لا ترتبط باتفاقيات ثنائية مع مصر.

وتواصلت صحيفة الشاهد الليبية مع ليبيين دخلوا مصر عن طريق المعبر الحدودي، مؤكدين عدم صحة الخبر، وأنهم دفعوا مبلغ 25 دولار مقابل التأشيرة.

واستثنى قرار وزير الداخلية المصري جميع الدول التي ترتبط مع جمهورية مصر العربية باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.

ووقعت مصر وليبيا في العام 1992، تنظم كافة أوجه التعاون بين البلدين، بينها إلغاء تأشيرات الدخول لمواطني البلدين.

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وفي أغسطس 2017، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن إجراء تعديلات جديدة على شرط منح التأشيرة المسبقة للمواطنين الليبيين، في إطار سعي الحكومة المصرية لتسهيل إجراءات دخول الليبيين إلى مصر.

وقال السفير خالد رزق مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج -آنذاك- إن مصر قررت تخفيض الفئة العمرية المستثناة من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة لكي تصبح أقل من 18 عامًا وفوق 45 عاماً، بدلاً من أقل (من 18 عاماً وفوق 50 عاماً).

وبذلك تسمح السلطات المصرية للفئات الأقل من 18 عامًا والأكبر من 45 عامًا من دخول البلاد دون تأشيرة مسبقة، فيما تُلزم الآخرين بالتسجيل في القوائم والحصول على تأشيرات دخول مسبقة من إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية المصرية في الخارج قبل وصولهم مصر.

وتستثني مصر جرحى الجيش، والحالات المرضية الحرجة، والوفود الاجتماعية، وكذلك المقيمين في مصر، والمتزوجين من المصريات وأيضاً أبناء المصريات، من شرط الحصول على تأشيرة الدخول للأراضي المصرية ويسمح بدخولهم عند وصولهم منافذ الوصول المصرية المختلفة.

ولا تكف جماعة الإخوان المسلمين عن سعيها في ترويج الشائعات التي تحاول النيل من العلاقات بين البلدين.